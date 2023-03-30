США хочуть повернути РФ до виконання договору про стратегічні ядерні озброєння, - Держдеп

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми вважаємо, що Росія вже порушила договір. Втім, у загальному контексті США продовжать оцінювати наступні кроки щодо невиконання рф договору та розглядатимуть додаткові контрзаходи. Ми продовжуємо робити все можливе, щоби повернути сторони до виконання вимог", - заявив Пател.

Раніше ми писали, що Росія не повідомляла США про зміни в обміні даними про ядерну зброю відповідно до Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Нагадаємо, генерал США Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран протягом багатьох років створюватимуть проблеми для світової безпеки.

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