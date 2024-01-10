США хочуть почати виробляти уранове паливо, щоб знизити залежність від РФ

Відомство шукає контракти строком максимум на 10 років із компаніями, що надають послуги зі збагачення, на виробництво так званого високопробного низькозбагаченого уранового палива, збагаченого до 20%.

Департамент має близько 500 мільйонів доларів на фінансування виробництва уранового палива відповідно до закону про зниження інфляції 2022 року, а наприкінці минулого року запросив пропозиції щодо додаткових виробничих послуг для уранового палива.

Для чого необхідне це паливо

Програма може бути розширена найближчими роками, залежно від асигнувань Конгресу.

Очікується, що уранове паливо знадобиться для запланованого виробництва реакторів, над якими працюють такі компанії, як X-energy і TerraPower, але виробництво було відкладено, оскільки реактори ще не побудовані.

Заступник помічника міністра з ядерного паливного циклу Джон Кармак заявив, що уряду необхідно інвестувати достатньо грошей, щоб забезпечити початковий попит на виробників, щоб вони нарощували потужності, подавали заявки на ліцензії та розпочали проектування і будівництво заводів з виробництва уранового палива.

Боротьба зі зміною клімату

Адміністрація президента Джо Байдена вважає нові реактори і підтримання наявного парку атомних електростанцій критично важливими для своєї програми боротьби зі зміною клімату.

Національна радниця президента США з питань клімату Алі Заїді сказала, що збільшення внутрішніх поставок урану підвищить енергетичну безпеку, створить високооплачувані робочі місця в профспілках і підвищить економічну конкурентоспроможність.

Єдиною компанією, яка наразі займається комерційними поставками необхідного виду уранового палива, є "Техснабекспорт". Вона входить до російської державної енергетичної компанії "Росатом".

Санкції проти ядерної сфери РФ

Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Варто зауважити, що "Росатом" є одним з головних постачальників ядерного палива для країн Європи, без якого неможлива робота атомних станцій.

Наприкінці минулого року Конгрес США підтримав законопроект про заборону закупівлі ядерного палива в Росії. Тепер ініціативу має підтримати президент Джо Байден.