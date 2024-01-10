США хотят начать производить урановое топливо, чтобы снизить зависимость от РФ

Ведомство ищет контракты сроком максимум на 10 лет с компаниями, предоставляющими услуги по обогащению, на производство так называемого высокопробного низкообогащенного уранового топлива, обогащенного до 20%.

Департамент имеет около 500 миллионов долларов на финансирование производства уранового топлива в соответствии с законом о снижении инфляции 2022 года, а в конце прошлого года запросил предложения по дополнительным производственным услугам для уранового топлива.

Для чего необходимо это топливо

Программа может быть расширена в ближайшие годы, в зависимости от ассигнований Конгресса.

Ожидается, что урановое топливо понадобится для запланированного производства реакторов, над которыми работают такие компании, как X-energy и TerraPower, но производство было отложено, поскольку реакторы еще не построены.

Заместитель помощника министра по ядерному топливному циклу Джон Кармак заявил, что правительству необходимо инвестировать достаточно денег, чтобы обеспечить первоначальный спрос на производителей, чтобы они наращивали мощности, подавали заявки на лицензии и начали проектирование и строительство заводов по производству уранового топлива.

Борьба с изменением климата

Администрация президента Джо Байдена считает новые реакторы и поддержание существующего парка атомных электростанций критически важными для своей программы борьбы с изменеием климата.

Национальный советник президента США по вопросам климата Али Заиди сказала, что увеличение внутренних поставок урана повысит энергетическую безопасность, создаст высокооплачиваемые рабочие места в профсоюзах и повысит экономическую конкурентоспособность.

Единственной компанией, которая сейчас занимается коммерческими поставками необходимого вида уранового топлива, является "Техснабэкспорт". Она входит в российскую государственную энергетическую компанию "Росатом".

Санкции против ядерной сферы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Следует отметить, что "Росатом" является одним из главных поставщиков ядерного топлива для стран Европы, без которого невозможна работа атомных станций.

В конце прошлого года Конгресс США поддержал законопроект о запрете закупки ядерного топлива у России. Теперь инициативу должен поддержать президент Джо Байден.