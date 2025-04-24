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США хочуть підписати з Україною угоду про надра якомога швидше, - Бессент

Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США хочуть швидко підписати з Україною угоду про корисні копалини. Технічні переговори між країнами тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Як зазначили у відомстві, міністр фінансів Скотт Бессент провів зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром фінансів України Сергієм Марченком.

"Міністр Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України і наголосив на прихильності Сполучених Штатів забезпеченню міцного, довготривалого миру для народу України і Росії", - уточнили в Мінфіні США.

Також американський міністр звернув увагу українських урядовців на переваги економічного партнерства між народом США та України і зазначив, що між двома сторонами тривають високопродуктивні технічні переговори.

"Секретар Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною", - додали у відомстві.

Угода про надра

Нагадаємо, Україна і США вже кілька місяців обговорюють угоду про надра. У її рамках планується створити інвестиційний фонд. Він буде наповнюватися за рахунок продажу українських корисних копалин.

Нещодавно президент США Дональд Трамп допускав, що Україна і США можуть підписати таку угоду вже 26 квітня. При цьому українська сторона не підтверджувала такої інформації.

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