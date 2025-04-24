США хотят подписать с Украиной сделку о недрах как можно скорее, - Бессент

США хотят быстро подписать с Украиной сделку о полезных ископаемых. Технические переговоры между странами продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Как отметили в ведомстве, министр финансов Скотт Бессент провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Украины Сергеем Марченко.
"Министр Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению прочного, долговременного мира для народа Украины и России", - уточнили в Минфине США.
Также американский министр обратил внимание украинских чиновников на преимущества экономического партнерства между народом США и Украины и отметил, что между двумя сторонами продолжаются высокопродуктивные технические переговоры.
"Секретарь Бессент подчеркнул необходимость скорейшего завершения технических переговоров и подписания соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной", - добавили в ведомстве.
Напомним, Украина и США уже несколько месяцев обсуждают сделку о недрах. В ее рамках планируется создать инвестиционный фонд. Он будет наполняться за счет продажи украинских полезных ископаемых.
Недавно президент США Дональд Трамп допускал, что Украина и США могут подписать такую сделку уже 26 апреля. При этом украинская сторона не подтверждала такую информацию.
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