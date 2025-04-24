США хотят подписать с Украиной сделку о недрах как можно скорее, - Бессент

Как отметили в ведомстве, министр финансов Скотт Бессент провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Украины Сергеем Марченко.

"Министр Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению прочного, долговременного мира для народа Украины и России", - уточнили в Минфине США.

Также американский министр обратил внимание украинских чиновников на преимущества экономического партнерства между народом США и Украины и отметил, что между двумя сторонами продолжаются высокопродуктивные технические переговоры.

"Секретарь Бессент подчеркнул необходимость скорейшего завершения технических переговоров и подписания соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной", - добавили в ведомстве.