США хотят ограничить Китаю доступ к чипам для искусственного интеллекта, - Bloomberg
Соединенные Штаты Америки могут ограничить Китаю доступ к микросхемам памяти для искусственного интеллекта и оборудованию для их производства уже в следующем месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Новые ограничения будут направлены на то, чтобы американская компания Micron Technology и южнокорейские компании SK Hynix и Samsung Electronics не поставляли китайским фирмам так называемые микросхемы с высокой пропускной способностью.
Известно, что Штаты работают над несколькими ограничениями, которые будут направлены на удержание критических технологий от китайских производителей. Речь также об ограничении на продажу оборудования для производства чипов. Эти правила будут относиться к микросхемам памяти для искусственного интеллекта.
В случае, если такие ограничения действительно будут введены, то они коснутся чипов HBM2 и более современных моделей, включая HBM3 и HBM3E, оборудование для их производства.
Пока не ясно, какие полномочия США используют для ограничения южнокорейских компаний.
Вероятно, это будет правило о прямом иностранном продукте (FDPR). Оно позволяет США вводить контроль над продуктами иностранного производства, использующими даже незначительное количество американских технологий. Ведь SK Hynix и Samsung используют программное обеспечение и оборудование для проектирования чипов от американских компаний Cadence Design Systems и Applied Materials.
Содействие Китаю агрессии России против Украины
Соединенные Штаты считают, что Китай помогает России в войне на Украине. Речь идет о том, что Китай предоставляет россиянам спутниковые снимки, а также запчасти для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения.
Кроме того, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Китай поставляет России продукцию двойного назначения, которая используется для производства оружия.
В то же время, после визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай там усилили экспортный контроль над беспилотниками, предназначенными для военного использования.
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