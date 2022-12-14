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США хочуть накласти санкції на одного з російських багатіїв, - ЗМІ

Фото: Володимир Потанін (російські ЗМІ)
Автор: Тетяна Зарембо

США збираються накласти персональні та фінансові санкції на одного з найбагатших людей Росії Володимира Потаніна та його родину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише WSJ, на оголошення санкцій щодо самого Потаніна, його дружини Катерини Потаніної та яхти, якою він володіє, очікують у четвер, 15 грудня. Також у списку, за словами офіційних осіб, інвестиційна холдингова компанія "Інтеррос", яку контролює Потанін, і "Росбанк", який "Інтеррос" купив у Société Générale SA на початку 2022 року. За словами чиновників, кілька членів російського уряду також отримають санкції.

Крім того, Потанін є основним акціонером ГМК "Норільський нікель", одного з найбільших у світі виробників паладію та рафінованого нікелю. За словами американців, ця компанія не потрапить під дію санкцій саме через її значущість для ринку металів, хоча і є джерелом значної частини особистого багатства російського олігарха.

"Уряди борються над тим, яким чином запровадити санкції проти деяких російських бізнесменів та їхніх активів, і як це зробити, не спричинивши небажаних економічних наслідків, наприклад, не зруйнувавши товарні ринки чи ланцюжки поставок для західних компаній", - підкреслює WSJ.

За словами видання, представник "Інтерросу" не відповів на запит про коментар. Представник Потаніна, його дружини та компанії "Норнікель" відмовився від коментарів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у Конгресі США розпочала роботу нова міжнародна європейсько-американська коаліція, яка опікуватиметься посиленням санкцій проти найближчого оточення Володимира Путіна.

Коаліція вже подала звернення до внесення у санкційні списки Ксенії Собчак, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, найбагатших людей Росії Володимира Потаніна, Володимира Лісіна та ін.

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