США хотят наложить санкции на одного из российских богачей, - СМИ

Как пишет WSJ, объявление санкций в отношении самого Потанина, его жены Екатерины Потаниной и яхты, которой он владеет, ожидают в четверг, 15 декабря. Также в списке, по словам официальных лиц, инвестиционная холдинговая компания "Интеррос", которую контролирует Потанин, и "Росбанк", который "Интеррос" купил у Société Générale SA в начале 2022 года. По словам чиновников, несколько членов российского правительства также получат санкции.

Кроме того, Потанин является основным акционером ГМК "Норильский никель", одного из крупнейших в мире производителей палладия и рафинированного никеля. По словам американцев, эта компания не попадет под действие санкций именно из-за ее значимости для рынка металлов, хотя и является источником значительной части личного богатства российского олигарха.

"Правительства борются над тем, каким образом ввести санкции против некоторых российских бизнесменов и их активов, и как это сделать, не навлекая нежелательных экономических последствий, например, не разрушив товарные рынки или цепочки поставок для западных компаний", - подчеркивает WSJ.

По словам издания, представитель "Интерроса" не ответил на запрос о комментарии. Представитель Потанина, его супруги и компании "Норникель" отказался от комментариев.