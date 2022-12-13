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У Конгресі США створена міжнародна коаліція щодо посилення санкцій

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Вівторок 13 грудня 2022 22:07
У Конгресі США створена міжнародна коаліція щодо посилення санкцій Фото: у Конгресі США створена міжнародна коаліція щодо посилення санкцій (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У Конгресі США стартує роботи нової міжнародної європейсько-американської коаліції, яка буде працювати над посиленням санкцій проти найближчого оточення Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка, який став співголовою коаліції.

Допомагає у роботі ініціативи старший радник Гельсінської комісії Конгресу США Пол Массаро.

До коаліції увійшли: конгресмен, співголова Гельсінської комісії Конгресу США Стів Коен, конгресмен, член Гельсінської комісії Джо Вілсон, народний депутат Олексій Гончаренко, член парламенту Великої Британії Роберт Сілі, голова естонської делегації в ПАРЄ Ерік Крос, член Європарламенту від Литви Пятрас Ауштревічюс, голова польської делегації у Раді Європи Аркадіуш Мулярчик.

"Разом з нашими партнерами працюємо над тим, щоб санкції проти росії тільки посилювалася. Зараз найважливішим завданням є забезпечення синхронізації санкцій ЄС, США та Великої Британії. Поки росія витрачає гроші на війну - в Україні гинуть мирні жителі, обстрілюють житлові будинки. Саме тому санкційний зашморг на шиї імперії зла має тільки затягуватись", - наголосив Гончаренко.

Коаліція вже подала звернення до внесення у санкційні списки Ксенії Собчак, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, найбагатших людей Росії Володимира Потаніна, Володимира Лісіна та інших.

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