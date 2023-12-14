США хочуть якнайшвидшого закінчення війни між Ізраїлем та ХАМАСом, - Білий дім

За його словами, Сполучені Штати хочуть, щоб війна Ізраїлю та ХАМАС закінчилася "якнайшвидше".

Окрім того, він розповів, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван під час свого візиту до Тель-Авіва також обговорив перехід Ізраїлю до "операцій низької інтенсивності" проти Гази "найближчим часом".

Варто зауважити, що раніше сьогодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа займе більше, ніж кілька місяців.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАСу на початку жовтня здійснили вторгнення в Ізраїль. Терористи вбивали і викрадали військових і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і почав обстрілював місця розташування терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Крім цього, сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а після вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У Міністерстві оборони країни тоді заявили, що бойовики ХАМАС порушили умови перемир'я.

Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію на півдні Сектору Газа. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто і навіть пробилася до його центру.

Також, за даними ЗМІ, ЦАХАЛ почав затоплювати морською водою підземні тунелі ХАМАС у Газі.

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