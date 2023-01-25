UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США хочуть допомогти Україні перейти у контрнаступ, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати мають намір допомогти Україні захистити свою територію. Також Вашингтон хоче допомогти українським військам перейти у контрнаступ.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми продовжуватимемо тісно координувати дії для надання повної та всебічної підтримки Україні. Росія не думала, що будемо діяти єдиним фронтом, але ми об'єднали зусилля. Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Для того, щоб звільнити свою країну, їм необхідно підвищити свою обороноздатність у довгостроковій перспективі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США допомагатимуть захищати Україну стільки, скільки потрібно.

Крім того, Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна Росії проти України