США хочуть допомогти Україні перейти у контрнаступ, - Байден

"Ми продовжуватимемо тісно координувати дії для надання повної та всебічної підтримки Україні. Росія не думала, що будемо діяти єдиним фронтом, але ми об'єднали зусилля. Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Для того, щоб звільнити свою країну, їм необхідно підвищити свою обороноздатність у довгостроковій перспективі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США допомагатимуть захищати Україну стільки, скільки потрібно.

Крім того, Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

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