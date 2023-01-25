Байден про допомогу Україні: хочемо, щоб полум'я свободи горіло яскраво, наскільки це можливо

Сполучені Штати допомагатимуть захищати Україну стільки, скільки потрібно. Бо вся справа у захисті свободи всього світу.

"Як я казав президенту Зеленському, ми допомагатимемо захищати Україну стільки, скільки потрібно. Америка продовжуватиме допомагати Україні, вся справа у захисті свободи всього світу. Тому що ми хочемо жити в такому світі, щоб наші діти жили у вільному світі. Для цього потрібно допомогти Україні захистити себе перед цією загрозою. Ми хочемо, щоб полум'я свободи горіло так яскраво, як тільки можливо", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

Крім того, Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні танків Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.