США хотят помочь Украине перейти в контрнаступление, - Байден

"Мы будем продолжать тесно координировать действия для оказания полной и всесторонней поддержки Украине. Россия не думала, что будем действовать единым фронтом, но мы объединили усилия. Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Для того чтобы освободить свою страну, им необходимо повысить свою обороноспособность в долгосрочной перспективе", - заявил он.

Напомним, ранее Байден заявил, что США будут помогать защищать Украину столько, сколько потребуется.

Кроме того, Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

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