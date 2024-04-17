США хочуть дати фінансову допомогу Україні в кредит, але його можуть списати

Згідно з ініціативою спікера Палати представників США Майка Джонсона, пропонується виділити Україні 7,8 млрд доларів прямої фінансової допомоги в кредит.

Однак в законопроект є пункт, який дозволить президенту США списати половину, а згодом - і всю суму фінансової допомоги, яка буде надана Україні.

Зокрема, після 15 листопада 2024 року президент після подачі відповідного обґрунтування до Конгресу, зможе списати до половини суми боргу. А з 1 січня 2026 року президент отримає право списати весь борг.

Зазначимо, що у листопаді 2024 року в США відбудуться президентські вибори. А отже наразі невідомо, від кого буде залежати, чи спишуть кредит для України чи ні.