США хочуть дати фінансову допомогу Україні в кредит, але його можуть списати

Президент Сполучених Штатів Америки матиме право списати кошти, що будуть надані Україні, як фінансова допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект.
Згідно з ініціативою спікера Палати представників США Майка Джонсона, пропонується виділити Україні 7,8 млрд доларів прямої фінансової допомоги в кредит.
Однак в законопроект є пункт, який дозволить президенту США списати половину, а згодом - і всю суму фінансової допомоги, яка буде надана Україні.
Зокрема, після 15 листопада 2024 року президент після подачі відповідного обґрунтування до Конгресу, зможе списати до половини суми боргу. А з 1 січня 2026 року президент отримає право списати весь борг.
Зазначимо, що у листопаді 2024 року в США відбудуться президентські вибори. А отже наразі невідомо, від кого буде залежати, чи спишуть кредит для України чи ні.
Нагадаємо, що від минулої осені в США намагаються знайти гроші для надання фінансової допомоги Україні. У лютому цього року Сенат нарешті схвалив законопроєкт, який передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США.
Зокрема Україні в рамках цього законопроекту передбачено понад 60 млрд доларів.
Сьогодні спікер Палати представників опублікував текст ініціативи фінансування допомоги Україні. Відомо, що його можуть схвалити вже цієї суботи.
Детальніше про те, що саме входить до ініціативи спікера, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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