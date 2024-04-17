США хотят дать финансовую помощь Украине в кредит, но его могут списать

Президент Соединенных Штатов Америки будет иметь право списать средства, которые будут предоставлены Украине, как финансовая помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.
Согласно инициативе спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, предлагается выделить Украине 7,8 млрд долларов прямой финансовой помощи в кредит.
Однако в законопроект есть пункт, который позволит президенту США списать половину, а впоследствии - и всю сумму финансовой помощи, которая будет предоставлена Украине.
В частности, после 15 ноября 2024 года президент после подачи соответствующего обоснования в Конгресс, сможет списать до половины суммы долга. А с 1 января 2026 года президент получит право списать весь долг.
Отметим, что в ноябре 2024 года в США состоятся президентские выборы. А значит пока неизвестно, от кого будет зависеть, спишут ли кредит для Украины или нет.
Напомним, что с минувшей осени в США пытаются найти деньги для предоставления финансовой помощи Украине. В феврале этого года Сенат наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий средства на помощь Украине, Израилю и другим партнерам США.
В частности, Украине в рамках этого законопроекта предусмотрено более 60 млрд долларов.
Сегодня спикер Палаты представителей опубликовал текст инициативы по финансированию помощи Украине. Известно, что его могут одобрить уже в эту субботу.
Детальнее о том, что именно входит в инициативу спикера, можно узнать в материале РБК-Украина.
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