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США хочуть посилити обмеження проти Китаю у сфері напівпровідників, - Bloomberg

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента США розглядає можливість запровадження суворіших торговельних обмежень проти іноземних компаній, які продовжують надавати Китаю доступ до передової напівпровідникової мікроелектроніки та обладнання для її виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами людей, обізнаних про нещодавні обговорення, США розглядають можливість запровадження заходу під назвою "правило прямого іноземного продукту" (FDPR) у пошуках важелів впливу на союзників. Це правило дозволяє країні контролювати продукцію іноземного виробництва, якщо в ній використовується навіть невелика кількість американських технологій.

Такий крок, який союзники вважають драконівським, міг би бути використаний для обмеження діяльності японської компанії Tokyo Electron і нідерландської ASML у Китаї. Ці компанії виробляють обладнання для виготовлення мікросхем, життєво важливе для галузі.

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними через конфіденційність обговорення, США презентують цю ідею офіційним особам у Токіо і Гаазі як дедалі ймовірніший сценарій, якщо ці країни не посилять своїх власних заходів щодо Китаю.

Адміністрація опинилася в складній ситуації. Американські компанії вважають, що обмеження на експорт до Китаю несправедливо їх карають, і вимагають змін. Тим часом союзники не бачать причин змінювати свою політику, коли до президентських виборів у США залишається лише кілька місяців.

Мета полягає в тому, щоб переконати союзників, які вже обмежили деякі поставки ключового обладнання, обмежити можливості своїх компаній з обслуговування та ремонту обладнання, яке вже перебуває в Китаї, що заборонено для американських компаній.

США також розглядають можливість введення додаткових санкцій щодо конкретних китайських компаній, які виробляють чіпи. 

Раніше повідомлялося, що Китай вкладає ще 47,5 млрд доларів у виробництво мікросхем.

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