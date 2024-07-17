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США хотят ужесточить ограничения против Китая в сфере полупроводников, - Bloomberg

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента США рассматривает возможность введения более строгих торговых ограничений против иностранных компаний, которые продолжают предоставлять Китаю доступ к передовой полупроводниковой микроэлектронике и оборудованию для ее производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам людей, осведомленных о недавних обсуждениях, США рассматривают возможность введения меры под названием "правило прямого иностранного продукта" (FDPR) в поисках рычагов влияния на союзников. Это правило позволяет стране контролировать продукцию иностранного производства, если в ней используется даже небольшое количество американских технологий.

Такой шаг, который союзники считают драконовским, мог бы быть использован для ограничения деятельности японской компании Tokyo Electron и нидерландской ASML в Китае. Эти компании производят оборудование для изготовления микросхем, жизненно важное для отрасли.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными из-за конфиденциальности обсуждения, США представляют эту идею официальным лицам в Токио и Гааге как все более вероятный сценарий, если эти страны не ужесточат свои собственные меры в отношении Китая.

Администрация оказалась в сложной ситуации. Американские компании считают, что ограничения на экспорт в Китай несправедливо их наказывают, и требуют изменений. Тем временем союзники не видят причин менять свою политику, когда до президентских выборов в США остается всего несколько месяцев.

Цель заключается в том, чтобы убедить союзников, которые уже ограничили некоторые поставки ключевого оборудования, ограничить возможности своих компаний по обслуживанию и ремонту оборудования, уже находящегося в Китае, что запрещено для американских компаний.

США также рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении конкретных китайских компаний, производящих чипы. 

Ранее сообщалось, что Китай вкладывает еще 47,5 млрд долларов в производство микросхем.

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