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У США хакери масово атакували системи водопостачання

02:43 05.08.2026 Ср
2 хв
Набільше постраждала Міннесота
aimg Юлія Маловічко
Фото: хакери нашкодили понад 10 штатам (Getty Images)

У США зафіксували масштабну хвилю кібератак на системи водопостачання та водовідведення щонайменше у 12 штатах. Попри злам окремих об'єктів, влада запевняє, що загрози для якості питної води немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, кампанія стала однією з наймасштабніших кібератак проти американської муніципальної інфраструктури водопостачання за останні роки.

Зловмисники отримували доступ до систем, які в багатьох випадках взагалі не повинні були бути підключені до інтернету, що вказує на серйозні прогалини в кібербезпеці.

Найбільше постраждала Міннесота, де атак зазнали десятки систем водопостачання. У низці населених пунктів сталися тимчасові перебої з роботою обладнання та тиском води, через що місцева влада навіть рекомендувала жителям кип'ятити воду. Водночас фактів забруднення питної води не зафіксовано.

Федеральні агентства США, зокрема ФБР, Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) й Агентство з охорони довкілля (EPA), розслідують інциденти. Офіційно відповідальних за атаки поки не названо, однак американські чиновники та експерти підозрюють причетність пов'язаних з Іраном хакерських груп.

За оцінками фахівців, інциденти вкотре продемонстрували вразливість американської водної інфраструктури, яка часто використовує застарілі системи керування та не має достатнього фінансування для забезпечення належного рівня кіберзахисту.

У відповідь групи добровольців із кібербезпеки вже допомагають місцевим водоканалам посилювати захист критично важливих систем.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що водопостачання стане новою ціллю Росії в Україні. Адже якщо без електроенергії люди ще якось могли вижити, то без води буде набагато важче, в тому числі йдеться про каналізацію.

Мета ворога - таким чином домогтися тиску суспільства на владу та змусити Україну капітулювати, каже міністр.

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Сполучені Штати АмерикиКібератака