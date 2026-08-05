В США хакеры массово атаковали системы водоснабжения

В США зафиксировали масштабную волну кибератак на системы водоснабжения и водоотведения, по меньшей мере, в 12 штатах. Несмотря на слом отдельных объектов, власти уверяют, что угрозы качеству питьевой воды нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным издания, кампания стала одной из самых масштабных кибератак против американской муниципальной инфраструктуры водоснабжения за последние годы.
Злоумышленники получали доступ к системам, которые во многих случаях вообще не должны были быть подключены к интернету, что указывает на серьезные пробелы в кибербезопасности.
Больше всего пострадала Миннесота, где атаки подверглись десяткам систем водоснабжения. В ряде населенных пунктов произошли временные перебои с работой оборудования и давлением воды, из-за чего местные власти даже рекомендовали жителям кипятить воду. В то же время факты загрязнения питьевой воды не зафиксированы.
Федеральные агентства США, в том числе ФБР, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Агентство по охране окружающей среды (EPA), расследуют инциденты. Официально ответственные за атаки пока не названы, однако американские чиновники и эксперты подозревают причастность связанных с Ираном хакерских групп.
По оценкам специалистов, инциденты в очередной раз продемонстрировали уязвимость американской водной инфраструктуры, часто использующей устаревшие системы управления и не имеющей достаточного финансирования для обеспечения надлежащего уровня киберзащиты.
В ответ группы добровольцев по кибербезопасности уже помогают местным водоканалам усиливать защиту критически важных систем.
Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль рассказал, что водоснабжение станет новой целью России в Украине. Ведь если без электроэнергии люди еще как-то могли выжить, то без воды будет гораздо труднее, в том числе речь идет о канализации.
Цель врага – таким образом добиться давления общества на власть и заставить Украину капитулировать, говорит министр.