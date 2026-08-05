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В США хакеры массово атаковали системы водоснабжения

02:43 05.08.2026 Ср
2 мин
Больше всего пострадала Миннесота
aimg Юлия Маловичко
Фото: хакеры навредили более 10 штатам (Getty Images)

В США зафиксировали масштабную волну кибератак на системы водоснабжения и водоотведения, по меньшей мере, в 12 штатах. Несмотря на слом отдельных объектов, власти уверяют, что угрозы качеству питьевой воды нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, кампания стала одной из самых масштабных кибератак против американской муниципальной инфраструктуры водоснабжения за последние годы.

Злоумышленники получали доступ к системам, которые во многих случаях вообще не должны были быть подключены к интернету, что указывает на серьезные пробелы в кибербезопасности.

Больше всего пострадала Миннесота, где атаки подверглись десяткам систем водоснабжения. В ряде населенных пунктов произошли временные перебои с работой оборудования и давлением воды, из-за чего местные власти даже рекомендовали жителям кипятить воду. В то же время факты загрязнения питьевой воды не зафиксированы.

Федеральные агентства США, в том числе ФБР, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Агентство по охране окружающей среды (EPA), расследуют инциденты. Официально ответственные за атаки пока не названы, однако американские чиновники и эксперты подозревают причастность связанных с Ираном хакерских групп.

По оценкам специалистов, инциденты в очередной раз продемонстрировали уязвимость американской водной инфраструктуры, часто использующей устаревшие системы управления и не имеющей достаточного финансирования для обеспечения надлежащего уровня киберзащиты.

В ответ группы добровольцев по кибербезопасности уже помогают местным водоканалам усиливать защиту критически важных систем.

Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль рассказал, что водоснабжение станет новой целью России в Украине. Ведь если без электроэнергии люди еще как-то могли выжить, то без воды будет гораздо труднее, в том числе речь идет о канализации.

Цель врага – таким образом добиться давления общества на власть и заставить Украину капитулировать, говорит министр.

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