В США хакеры массово атаковали системы водоснабжения

По данным издания, кампания стала одной из самых масштабных кибератак против американской муниципальной инфраструктуры водоснабжения за последние годы.

Злоумышленники получали доступ к системам, которые во многих случаях вообще не должны были быть подключены к интернету, что указывает на серьезные пробелы в кибербезопасности.

Больше всего пострадала Миннесота, где атаки подверглись десяткам систем водоснабжения. В ряде населенных пунктов произошли временные перебои с работой оборудования и давлением воды, из-за чего местные власти даже рекомендовали жителям кипятить воду. В то же время факты загрязнения питьевой воды не зафиксированы.

Федеральные агентства США, в том числе ФБР, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Агентство по охране окружающей среды (EPA), расследуют инциденты. Официально ответственные за атаки пока не названы, однако американские чиновники и эксперты подозревают причастность связанных с Ираном хакерских групп.

По оценкам специалистов, инциденты в очередной раз продемонстрировали уязвимость американской водной инфраструктуры, часто использующей устаревшие системы управления и не имеющей достаточного финансирования для обеспечения надлежащего уровня киберзащиты.

В ответ группы добровольцев по кибербезопасности уже помогают местным водоканалам усиливать защиту критически важных систем.