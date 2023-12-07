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США у грудні передадуть Україні усі замовлені комплекси Vampire

Фото: США у грудні передадуть Україні усі замовлені комплекси Vampire (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Україна цього місяця отримає всі замовленні у США комплекси протидії безпілотникам Vampire. Йдеться про 14 одиниць цієї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Військово-морських сил США.

США заявляють, що у грудні 2023 року завершать постачання Vampire. Ці системи були розроблені для виявлення та перехоплення безпілотників.

Фото: Україна цього місяця отримає 14 Vampire (navair.navy.mil)

Зазначається, що розробка, виробництво та постачання систем проходить у максимально короткі терміни під керівництвом спеціальної Команди розробок точних видів озброєння PMA-242 ВМС США.

"Ми поставили перші чотири системи лише за шість місяців, використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів і старанно працюючи, щоб йти в ногу зі швидким розвитком системи", - заявив  заступник керівника програми іноземних продажів Кевін Распет.

ВМС США також повідомляють, що разом з новою партією Vampire повинні надійти перші ракети APKWS оснащені безконтактним детонатором. Це станеться найближчими тижнями. 

Що відомо про Vampire

Комплекси Vampire для боротьби з безпілотниками - це відносно нове озброєння. Вперше його тестування розпочали у 2021 році. Мобільний зенітний комплекс має оптико-електронну систему WESCAM MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами. 

Vampire оснащена пусковою установкою і 70-мм ракетами APKWS з лазерним наведенням. Комплекс портативний та може встановлюватись на різні транспортні  засоби, зокрема, і на прості позашляховики.

Проте відомо, що частина Vampire, які отримає Україна, встановлені на шасі американського багатоцільового позашляховика "Хамві".

Відомо, що перші Vampire були включені у військовий пакет США для України у липні 2023 року. Їх кількість не розкривалася. У вересні у США повідомили, що ЗСУ вже використовують комплекси.

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