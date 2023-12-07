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США в декабре передадут Украине все заказанные комплексы Vampire

Фото: США в декабре передадут Украине все заказанные комплексы Vampire (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Украина в этом месяце получит все заказанные у США комплексы противодействия беспилотникам Vampire. Речь идет о 14 единицах этой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Военно-Морских сил США.

США заявляют, что в декабре 2023 года завершат поставки Vampire. Эти системы были разработаны для обнаружения и перехвата беспилотников.

Фото: Украина в этом месяце получит 14 Vampire (navair.navy.mil)

Отмечается, что разработка, производство и поставка систем проходит в максимально короткие сроки под руководством специальной Команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.

"Мы поставили первые четыре системы только через шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы", - заявил заместитель руководителя программы иностранных продаж Кевин Распет.

ВМС США также сообщают, что вместе с новой партией Vampire должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором. Это произойдет в ближайшие недели.

Что известно о Vampire

Комплексы Vampire для борьбы с беспилотниками - это относительно новое вооружение. Впервые его тестирование было начато в 2021 году. Мобильный зенитный комплекс оснащен оптико-электронной системой WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами.

Vampire оснащена пусковой установкой и 70-мм ракетами APKWS с лазерной наводкой. Комплекс портативный и может устанавливаться на различные транспортные средства, в том числе и простые внедорожники.

Известно, что часть Vampire, которые получит Украина, установлена на шасси американского многоцелевого внедорожника "Хамви".

Известно, что первые Vampire были включены в военный пакет США для Украины в июле 2023 года. Их количество не раскрывалось. В сентябре в США сообщили, что ВСУ уже используют комплексы.

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