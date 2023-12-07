ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США у грудні передадуть Україні усі замовлені комплекси Vampire

Вашингтон, Четвер 07 грудня 2023 15:15
UA EN RU
США у грудні передадуть Україні усі замовлені комплекси Vampire Фото: США у грудні передадуть Україні усі замовлені комплекси Vampire (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Україна цього місяця отримає всі замовленні у США комплекси протидії безпілотникам Vampire. Йдеться про 14 одиниць цієї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Військово-морських сил США.

США заявляють, що у грудні 2023 року завершать постачання Vampire. Ці системи були розроблені для виявлення та перехоплення безпілотників.

США у грудні передадуть Україні усі замовлені комплекси Vampire

Фото: Україна цього місяця отримає 14 Vampire (navair.navy.mil)

Зазначається, що розробка, виробництво та постачання систем проходить у максимально короткі терміни під керівництвом спеціальної Команди розробок точних видів озброєння PMA-242 ВМС США.

"Ми поставили перші чотири системи лише за шість місяців, використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів і старанно працюючи, щоб йти в ногу зі швидким розвитком системи", - заявив заступник керівника програми іноземних продажів Кевін Распет.

ВМС США також повідомляють, що разом з новою партією Vampire повинні надійти перші ракети APKWS оснащені безконтактним детонатором. Це станеться найближчими тижнями.

Що відомо про Vampire

Комплекси Vampire для боротьби з безпілотниками - це відносно нове озброєння. Вперше його тестування розпочали у 2021 році. Мобільний зенітний комплекс має оптико-електронну систему WESCAM MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами.

Vampire оснащена пусковою установкою і 70-мм ракетами APKWS з лазерним наведенням. Комплекс портативний та може встановлюватись на різні транспортні засоби, зокрема, і на прості позашляховики.

Проте відомо, що частина Vampire, які отримає Україна, встановлені на шасі американського багатоцільового позашляховика "Хамві".

Відомо, що перші Vampire були включені у військовий пакет США для України у липні 2023 року. Їх кількість не розкривалася. У вересні у США повідомили, що ЗСУ вже використовують комплекси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Зброя в Україні Військова допомога
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО