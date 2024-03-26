Без США денег Украине хватит на несколько месяцев, - эксперты
Если выделение финансовой помощи от Соединенных Штатов будет и дальше затягиваться, то средств, полученных от Евросоюза и МВФ Украине хватит лишь на несколько месяцев.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы".
В марте Украина получила около 900 млн долларов от очередного транша МВФ, 1,2 млрд долларов перечислили Япония, Норвегия и Испания. Канада предоставила кредит на 1,5 млрд долларов США. От ЕС - 4,5 млрд евро и ожидается еще два транша - 1,5 млрд евро и около 2 млрд евро.
"Пока мы закрываем потребности января-апреля. С учетом того, что сейчас в бюджет идут большие поступления от повышенных налогов для банков и дивидендов государственных компаний, на первые 4-5 месяцев (до июня - ред.) мы более или менее обеспечены ", - заявил РБК-Украина глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.
Похожий прогноз и у главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука. По его мнению, с учетом значительных отложенных расходов, вынужденно задержанных в январе-феврале, мартовская помощь вряд ли дает комфорт более чем на два месяца.
Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев надеется, что без поступлений от США денег хватит до конца лета. "Если в апреле вопрос со США не решится, то денег хватит до конца лета. Хотя, возможны варианты", - сказал он, правда не уточнил, что это за варианты.
Напомним, что правительство работает с политическими партнерами Украины для поиска дополнительных средства для бюджета.
Проблемы с финансовой помощью США для Украины
После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.
13 февраля Сенат США утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон сознательно отказывается выносить законопроект на голосование, чем затягивает предоставление военной помощи Украине.
Вместо этого Джонсон начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств - всего 47,69 млрд долларов. Также Джонсон намекнул, что Палата представителей готова разблокировать помощь Украине, но она будет предоставляться США не бесплатно, а по программе займа или кредитования.
О том, как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение - читайте в материале РБК-Украина.
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