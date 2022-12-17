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В США громадянина Ізраїлю підозрюють в контрабанді секретних технологій в Росію

Фото: в США громадянина Ізраїлю підозрюють в контрабанді секретних технологій в Росію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В США громадянина Ізраїлю Олексія Бреймана підозрюють в контрабанді до Росії технологій, які використовуються для створення ядерної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Брейману було пред'явлено звинувачення у:

  • банківському шахрайстві;
  • шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку;
  • змові з метою відмивання грошей в рамках російської мережі з ухилення від сплати санкцій.

Чоловік став одним з семи підозрюваних, яким нещодавно Міністерство юстиції США висунуло звинувачення у змові з метою обману США, відмивання грошей й контрабанді боєприпасів, а також компонентів зброї до Росії.

Бреймана було заарештовано у вівторок, разом з американцем і п'ятьма громадянами Росії, в тому ж числі одним підозрюваним співробітником ФСБ.

Згідно з обвинуваченням, Брейман брав участь в незаконному придбанні й контрабанді "високочутливих і суворо регульованих електронних компонентів", які можуть використовуватись в розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових технологій.

Зазначається, що обвинувачені були пов'язані з двома російськими компаніями, "Серния Инжиниринг" і Sertal LLC, які керують мережею підставних компаній та банківських рахунків під керівництвом російських спецслужб. Також вони використовуються до обходу економічних санкцій, які були накладені проти Росії.

Схема полягала у тому, що двоє російських обвинувачених, отримували запити на відправку необхідних технологій до Росії. Ці запити передавались Борису Лівшицю, колишньому резиденту США і власнику низки підставних компаній. Лівшиць використовував зв'язки для організації вищезгаданих поставок і приховування фінансових операцій, здійснених в рамках шахрайської схеми.

Ізраїльтянин, зі свого боку, підробляв товаросупровідні документи й рахунки-фактури, що дозволяло йому перепаковувати й переправляти товари по всьому світу. Зрештою технології потрапляли до Росії.

Брейману загрожує до 30 років позбавлення волі.

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