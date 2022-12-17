В США гражданина Израиля подозревают в контрабанде секретных технологий в Россию

Брейману было предъявлено обвинение в:

банковском мошенничестве;

мошенничестве с использованием электронных средств связи;

сговоре с целью отмывания денег в рамках российской сети по уклонению от уплаты санкций.

Мужчина стал одним из семи подозреваемых, которым недавно Министерство юстиции США предъявило обвинения в сговоре с целью обмана США, отмывании денег и контрабанде боеприпасов, а также компонентов оружия в Россию.

Брейман был арестован во вторник, вместе с американцем и пятью гражданами России, в том же числе одним подозреваемым сотрудником ФСБ.

Согласно обвинению, Брейман участвовал в незаконном приобретении и контрабанде "высокочувствительных и строго регулируемых электронных компонентов", которые могут использоваться в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.

Отмечается, что обвиняемые были связаны с двумя российскими компаниями, "Серния Инжиниринг" и Sertal LLC, которые управляют сетью подставных компаний и банковских счетов под руководством российских спецслужб. Также они используются для обхода экономических санкций, которые были наложены против России.

Схема заключалась в том, что двое российских обвиняемых, получали запросы на отправку необходимых технологий в Россию. Эти запросы передавались Борису Лившицу, бывшему резиденту США и владельцу ряда подставных компаний. Лившиц использовал связи для организации вышеупомянутых поставок и сокрытия финансовых операций, осуществленных в рамках мошеннической схемы.

Израильтянин, в свою очередь, подделывал товаросопроводительные документы и счета-фактуры, что позволяло ему переупаковывать и переправлять товары по всему миру. В конце концов технологии попадали в Россию.

Брейману грозит до 30 лет лишения свободы.