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В США гражданина Израиля подозревают в контрабанде секретных технологий в Россию

Фото: в США гражданина Израиля подозревают в контрабанде секретных технологий в Россию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В США гражданина Израиля Алексея Бреймана подозревают в контрабанде в Россию технологий, которые используются для создания ядерного оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Брейману было предъявлено обвинение в:

  • банковском мошенничестве;
  • мошенничестве с использованием электронных средств связи;
  • сговоре с целью отмывания денег в рамках российской сети по уклонению от уплаты санкций.

Мужчина стал одним из семи подозреваемых, которым недавно Министерство юстиции США предъявило обвинения в сговоре с целью обмана США, отмывании денег и контрабанде боеприпасов, а также компонентов оружия в Россию.

Брейман был арестован во вторник, вместе с американцем и пятью гражданами России, в том же числе одним подозреваемым сотрудником ФСБ.

Согласно обвинению, Брейман участвовал в незаконном приобретении и контрабанде "высокочувствительных и строго регулируемых электронных компонентов", которые могут использоваться в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.

Отмечается, что обвиняемые были связаны с двумя российскими компаниями, "Серния Инжиниринг" и Sertal LLC, которые управляют сетью подставных компаний и банковских счетов под руководством российских спецслужб. Также они используются для обхода экономических санкций, которые были наложены против России.

Схема заключалась в том, что двое российских обвиняемых, получали запросы на отправку необходимых технологий в Россию. Эти запросы передавались Борису Лившицу, бывшему резиденту США и владельцу ряда подставных компаний. Лившиц использовал связи для организации вышеупомянутых поставок и сокрытия финансовых операций, осуществленных в рамках мошеннической схемы.

Израильтянин, в свою очередь, подделывал товаросопроводительные документы и счета-фактуры, что позволяло ему переупаковывать и переправлять товары по всему миру. В конце концов технологии попадали в Россию.

Брейману грозит до 30 лет лишения свободы.

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