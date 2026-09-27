США готуються до вторгнення на Кубу, - CBS News

Армійський резерв США розглядає можливість залучення до Південного командування додаткових підрозділів, зокрема військової поліції, медиків та інших сил підтримки.

Йдеться про потенційне розгортання таких формувань упродовж найближчих чотирьох місяців. За словами журналістів, про це свідчить внутрішній документ армії США, який опинився в їхньому розпорядженні.

Безпосередньо Куба в документі не згадується. Водночас кілька американських чиновників, які говорили з журналістами на умовах анонімності, заявили, що цей запит пов'язаний із подальшим військовим плануванням щодо Куби. Вони не мають права публічно коментувати ці питання.

Водночас зазначений документ не містить інформації про накази щодо розгортання конкретних військових підрозділів.

Планування відбувається на тлі посилення економічного тиску президента США Дональда Трампа на Кубу та закликів Вашингтона до політичних реформ на острові.

У запиті не зазначено, яка саме кількість військовослужбовців може знадобитися Південному командуванню, зона відповідальності якого охоплює Центральну та Південну Америку, а також Карибський басейн. Також невідомо, куди саме можуть направити ці сили та яку потенційну операцію вони мають забезпечувати.

Попри це, у документі згадується можливе створення бригади військової поліції. Такі формування зазвичай координують роботу підрозділів військової поліції, які займаються питаннями безпеки, утриманням під вартою та виконанням інших правоохоронних завдань.