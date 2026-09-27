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США готовятся к вторжению на Кубу, - CBS News

18:01 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Подготовка солдат США продолжается уже давно (Getty Images)

Американские военные активно проводят подготовку к потенциальным военным действиям против Кубы. Вторжение США может начаться в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Армейский резерв США рассматривает возможность привлечения к Южному командованию дополнительных подразделений, в том числе военной полиции, медиков и других сил поддержки.

Речь идет о потенциальном развертывании таких формирований в ближайшие четыре месяца. По словам журналистов, об этом свидетельствует оказавшийся в их распоряжении внутренний документ армии США.

Непосредственно Куба в документе не упоминается. В то же время несколько американских чиновников, говоривших с журналистами на условиях анонимности, заявили, что этот запрос связан с дальнейшим военным планированием по Кубе. Они не вправе публично комментировать эти вопросы.

При этом указанный документ не содержит информации о приказах по развертыванию конкретных военных подразделений.

Планирование проходит на фоне усиления экономического давления президента США Дональда Трампа на Кубу и призывов Вашингтона к политическим реформам на острове.

В запросе не указано, какое количество военнослужащих может потребоваться Южному командованию, зона ответственности которого охватывает Центральную и Южную Америку, а также Карибский бассейн. Также неизвестно, куда могут направить эти силы и какую потенциальную операцию они должны обеспечивать.

Тем не менее в документе упоминается возможное создание бригады военной полиции. Такие формирования обычно координируют работу подразделений военной полиции, занимающихся вопросами безопасности, содержания под стражей и выполнения других правоохранительных задач.

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