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США готуються до тривалої кампанії проти хуситів, - WP

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти єменських хуситів після того, як 10 днів ударів не змогли зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, Білий дім зібрав високопоставлених чиновників, щоб обговорити варіанти подальших дій адміністрації у відповідь на дії підтримуваного Іраном руху. 

Хусити розглядають свою кампанію, що включає понад 30 ракетних і безпілотних атак на комерційні та морські судна з листопада, як засіб тиску на Ізраїль.

Відповідь США, що швидко розширюється, також ризикує втягнути Байдена в ще одну нестабільну кампанію в регіоні, який уже не раз підводив американських військових, що може підірвати його спробу переорієнтувати зовнішню політику США на Росію і Китай.

Представники адміністрації, які говорили на умовах анонімності, описали свою стратегію в Ємені як спробу підірвати високопоставлений військовий потенціал хуситів, щоб обмежити їхню здатність здійснювати напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці або, щонайменше, забезпечити достатній стримувальний чинник, щоб судноплавні компанії, які уникають ризику, відновили відправку суден водними шляхами регіону.
"Ми чітко уявляємо собі, хто такі хуті, і який їхній світогляд. Тому ми не впевнені, що вони негайно припинять свої дії, але ми, безумовно, намагаємося послабити та знищити їхній потенціал", - сказав високопоставлений американський чиновник про угруповання, яке адміністрація Байдена цього тижня занесла до списку терористичних організацій.

Атаки хуситів

У листопаді минулого року єменські хусити почали атакувати судна біля узбережжя Ємену. Це сталося після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом. Такі дії хуситів почали впливати на світову торгівлю, оскільки повз узбережжя Ємену проходить важливий торговий шлях.

Британія та США у відповідь ударили ракетами по об'єктах хуситів у Ємені. Лондон і Вашингтон також наголосили, що якщо бойовики продовжать атаки, то удари продовжаться.

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