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США готовятся к продолжительной кампании против хуситов, - WP

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании против йеменских хуситов после того, как 10 дней ударов не смогли остановить нападения группировки на иностранные судна в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, Белый дом собрал высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить варианты дальнейших действий администрации в ответ на действия поддерживаемого Ираном движения. 

Хуситы рассматривают свою кампанию, включающую более 30 ракетных и беспилотных атак на коммерческие и морские суда с ноября, как средство давления на Израиль.

Быстро расширяющийся ответ США также рискует втянуть Байдена в еще одну нестабильную кампанию в регионе, который уже не раз подводил американских военных, что может подорвать его попытку переориентировать внешнюю политику США на Россию и Китай.

Представители администрации, говорившие на условиях анонимности, описали свою стратегию в Йемене как попытку подорвать высокопоставленный военный потенциал хуситов, чтобы ограничить их способность совершать нападения на суда в Красном море и Аденском заливе или, как минимум, обеспечить достаточный сдерживающий фактор, чтобы судоходные компании, избегающие риска, возобновили отправку судов по водным путям региона.

"Мы четко представляем себе, кто такие хути, и каково их мировоззрение. Поэтому мы не уверены, что они немедленно прекратят свои действия, но мы определенно пытаемся ослабить и уничтожить их потенциал", - сказал высокопоставленный американский чиновник о группировке, которую администрация Байдена на этой неделе включила в список террористических организаций. 

Атаки хуситов

В ноябре прошлого года йеменские хуситы начали атаковать суда возле побережья Йемена. Это произошло после начала войны Израиля с ХАМАС. Такие действия хуситов начали влиять на мировую торговлю, поскольку мимо побережья Йемена проходит важный торговый путь.

Британия и США в ответ ударили ракетами по объектам хуситов в Йемене. Лондон и Вашингтон также подчеркнули, что если боевики продолжат атаки, то удары продолжатся.

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