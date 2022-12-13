США готуються оголосити про нову допомогу Україні

Він наголосив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні.

"Минулої п'ятниці ми оголосили про виділення ще 275 млн доларів для військової підтримки України. Найближчими днями ми матимемо додаткові оголошення", - сказав він.

За його словами, у Вашингтоні хочуть бути впевненими, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури будуть ослаблені.

"Тому наша увага буде зосереджена на тих речах, які становлять справжню загрозу для України та українського народу", - наголосив Салліван.

Раніше ми писали, що палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі 858 млрд доларів, до якого увійде і пакет військової допомоги для України.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

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