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США готовятся объявить о новой помощи Украине

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он подчеркнул, что США продолжают следить за развитием событий в Украине.

"В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще 275 млн долларов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни мы будем иметь дополнительные объявления", - сказал он.

По его словам, в Вашингтоне хотят быть уверенными, что любые попытки РФ достичь преимущества как на поле боя или в уничтожении военной инфраструктуры, будут ослаблены.

"Поэтому наше внимание будет сосредоточено на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинского народа", - подчеркнул Салливан.

Ранее мы писали, что палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов, в который войдет и пакет военной помощи для Украины.

Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

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