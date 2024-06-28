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США готуються евакуювати американців з Лівану на тлі планів Ізраїлю, - NBC News

П'ятниця 28 червня 2024 20:22
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США готуються евакуювати американців з Лівану на тлі планів Ізраїлю, - NBC News Ілюстративне фото: США можуть евакуювати своїх громадян з Лівану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США проводять підготовку до евакуації своїх громадян з Лівану на випадок, якщо ситуація між Ізраїлем та "Хезболлою" загостриться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Офіційні особи розповіли, що в середу, 26 червня, десантний корабель USS Wasp і морські піхотинці з 24-го експедиційного підрозділу прибули до Середземного моря.

За словами неназваного американського чиновника, такі сили покликані демонструвати військову міць і бути стримуючим чинником для можливої регіональної ескалації.

Одне з джерел NBC News зазначило, що у США дедалі більше стурбовані можливістю наземного наступу Ізраїлю на Ліван найближчими тижнями. Незважаючи на тиск з боку Вашингтона, Тель-Авів залишається твердим у своєму бажанні боротися з "Хезболлою" у Лівані. Ізраїль має намір створити біля кордону буферну зону площею близько 15 квадратних кілометрів.

Ціль таких дій полягає в тому, щоб повернути спокій на північ Ізраїлю. Таким чином 60 тисяч ізраїльтян, які залишили країну через постійні атаки "Хезболли", зможуть повернутися додому.

За словами американських чиновників, США також ведуть переговори з близькими союзниками, щоб координувати евакуацію та будь-які військові операції коаліції.

NBC News нагадує, що у 2006 році США евакуювали 15 000 людей з Лівану під час війни Ізраїлю з "Хезболлою". Станом на 2022 рік у країні мешкало 86 тисяч американців.

Що передувало

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" вже понад півроку часто атакують Ізраїль з території Лівану. При цьому Армія оборони Ізраїлю завдає ударів у відповідь.

Нещодавно стало відомо, що військове командування Ізраїлю затвердило плани наступу на Ліван у рамках протистояння "Хезболлі". Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що у повномасштабній війні бойовики будуть повністю знищені, а Ліван сильно постраждає.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Хезболла Евакуація Ливан
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