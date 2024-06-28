США готовятся эвакуировать американцев из Ливана на фоне планов Израиля, - NBC News
США проводят подготовку к эвакуации своих граждан из Ливана на случай, если ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Официальные лица рассказали изданию, что в среду, 26 июня, десантный корабль USS Wasp и морские пехотинцы из 24-го экспедиционного подразделения прибыли в Средиземное море.
По словам неназванного американского чиновника, такие силы призваны демонстрировать военную мощь и быть сдерживающим фактором для возможной региональной эскалации.
Один из источников NBC News отметил, что в США все больше обеспокоены возможностью наземного наступления Израиля на Ливан в ближайшие недели. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Тель-Авив остается твердым в своем желании бороться с "Хезболлой" в Ливане. Израиль намеревается создать возле границы буферную зону площадью около 15 квадратных километров.
Цель таких действий состоит в том, чтобы вернуть спокойствие на север Израиля. Таким образом 60 тысяч израильтян, которые покинули страну из-за постоянных атак "Хезболлы", смогут вернуться домой.
По словам американских чиновников, США также ведут переговоры с близкими союзниками, чтобы координировать эвакуацию и любые военные операции коалиции.
NBC News напоминает, что в 2006 году США эвакуировали 15 000 человек из Ливана во время войны Израиля с "Хезболлой". По состоянию на 2022 год в стране проживало 86 тысяч американцев.
Что предшествовало
Напомним, боевики "Хезболлы" уже более чем полгода часто атакуют Израиль с территории Ливана. При этом Армия обороны Израиля наносит ответные удары.
Недавно стало известно, что военное командование Израиля утвердило планы наступления на Ливан в рамках противостояния "Хезболле". Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявлял, что в полномасштабной войне боевики будут полностью уничтожены, а Ливан сильно пострадает.
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