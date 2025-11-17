США готуються до ядерного протистояння з двома суперниками одразу, - WSJ

Світ уже перебуває в умовах нової гонки ядерних озброєнь, у якій Сполученим Штатам доведеться одночасно протистояти двом рівним суперникам - Китаю та Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Пекін, який донедавна мав відносно невеликий ядерний арсенал, стрімко нарощує свій потенціал і може досягнути паритету зі США вже до середини 2030-х. Водночас Росія розробляє нове покоління ядерних систем, орієнтованих на ураження американських міст.
На відміну від Москви та Вашингтона, які все ще пов’язані певними обмеженнями Договору СНО-III (що спливає у лютому), Китай не бере участі в системі контролю над озброєннями та активно нарощує арсенал.
За оцінками американських експертів, у США нині є 5117 ядерних боєголовок (з них 3700 - зняті з озброєння - ред.), у Росії - 5459, у Китаю - близько 600. До "ядерного клубу" активно долучається і Північна Корея, яка вже володіє приблизно 50 боєголовками та розробляє ракети і субмарини для ударів по США.
Американська програма модернізації ядерної сфери базувалася на припущенні, що загроза з боку РФ, Китаю та КНДР не зростатиме. Тепер ці очікування виявилися хибними.
"Ми вступаємо в третє ядерне століття, яке буде набагато більше схоже на холодну війну", - зазначає колишній співробітник Пентагону Метью Креніг.
Китай тим часом не готовий до переговорів щодо контролю над озброєннями: там хочуть спершу наздогнати США та Росію. Деякі китайські військові експерти прямо заявляють, що мета Пекіна - мати стільки ядерної зброї, щоб США "ніколи не посміли" застосувати її проти Китаю.
На тлі війни проти України Кремль регулярно вдається до ядерних погроз, намагаючись обмежити підтримку Києва з боку Заходу.
Однак експерти наголошують, що багато російських "чудо-озброєнь", зокрема ракета "Буревісник" та системи "Посейдон", не готові до реального застосування й більше виконують роль інструмента залякування.
"Для росіян мотивацією багато в чому служить просто фактор страху, що змушує нас говорити про цю страшну ракету. Вона поглинає їхній бюджет на дослідження і розробки. По суті, це марна трата грошей для Росії. У китайців набагато розумніший підхід: вони просто будують боєголовки і міжконтинентальні балістичні ракети, не намагаючись створювати щось дивне й екзотичне", - пояснив Фабіан Гоффман з Університету Осло.
Варто нагадати, що у жовтні президент США Дональд Трамп доручив Пентагону почати випробування ядерної зброї "через програми випробувань, що проводяться іншими країнами".
А вже в ніч на 15 листопада, він сказав, що випробування відбудуться "досить скоро". При цьому на уточнювальне запитання, чи буде здійснено ядерний вибух боєголовки - Трамп не сказав.
Водночас, за даними CNN, чиновники адміністрації Трампа, які відповідають за енергетику і ядерну безпеку, планують найближчими днями зустрітися з представниками Білого дому. Вони хочуть переконати президента відмовитися від ядерних випробувань.