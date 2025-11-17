США готуються до ядерного протистояння з двома суперниками одразу, - WSJ

Китай швидко наздоганяє США, Росія створює нове озброєння

Пекін, який донедавна мав відносно невеликий ядерний арсенал, стрімко нарощує свій потенціал і може досягнути паритету зі США вже до середини 2030-х. Водночас Росія розробляє нове покоління ядерних систем, орієнтованих на ураження американських міст.

На відміну від Москви та Вашингтона, які все ще пов’язані певними обмеженнями Договору СНО-III (що спливає у лютому), Китай не бере участі в системі контролю над озброєннями та активно нарощує арсенал.

За оцінками американських експертів, у США нині є 5117 ядерних боєголовок (з них 3700 - зняті з озброєння - ред.), у Росії - 5459, у Китаю - близько 600. До "ядерного клубу" активно долучається і Північна Корея, яка вже володіє приблизно 50 боєголовками та розробляє ракети і субмарини для ударів по США.

США запізно реагують на нові виклики

Американська програма модернізації ядерної сфери базувалася на припущенні, що загроза з боку РФ, Китаю та КНДР не зростатиме. Тепер ці очікування виявилися хибними.

"Ми вступаємо в третє ядерне століття, яке буде набагато більше схоже на холодну війну", - зазначає колишній співробітник Пентагону Метью Креніг.

Китай тим часом не готовий до переговорів щодо контролю над озброєннями: там хочуть спершу наздогнати США та Росію. Деякі китайські військові експерти прямо заявляють, що мета Пекіна - мати стільки ядерної зброї, щоб США "ніколи не посміли" застосувати її проти Китаю.

Росія посилює ядерний шантаж

На тлі війни проти України Кремль регулярно вдається до ядерних погроз, намагаючись обмежити підтримку Києва з боку Заходу.

Однак експерти наголошують, що багато російських "чудо-озброєнь", зокрема ракета "Буревісник" та системи "Посейдон", не готові до реального застосування й більше виконують роль інструмента залякування.

"Для росіян мотивацією багато в чому служить просто фактор страху, що змушує нас говорити про цю страшну ракету. Вона поглинає їхній бюджет на дослідження і розробки. По суті, це марна трата грошей для Росії. У китайців набагато розумніший підхід: вони просто будують боєголовки і міжконтинентальні балістичні ракети, не намагаючись створювати щось дивне й екзотичне", - пояснив Фабіан Гоффман з Університету Осло.