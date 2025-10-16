США готують відповідь на китайське домінування у сфері технологій, - The New York Times

Адміністрація Дональда Трампа заявила про намір значно збільшити частку держави в американських компаніях, що працюють у критично важливих секторах.

Метою називають скорочення залежності від Китаю і відновлення контролю над глобальними ланцюжками поставок рідкоземельних мінералів і технологій.

Міністр фінансів США Скотт Бессент на форумі CNBC повідомив, що домінування Китаю в цій сфері вимагає від Вашингтона "більш рішучої промислової політики".

За його словами, нова стратегія передбачає активне втручання держави в сектори оборони, видобутку корисних копалин і виробництва мікрочіпів.

"Коли ви маєте справу з неринковою економікою, як Китай, ви повинні застосовувати промислову політику", - наголосив Бессент.

Держава повертається в економіку

Така політика знаменує відхід від традиційної моделі вільного ринку, якої США дотримувалися десятиліттями. У рамках оновленого курсу держава вже придбала частки в компаніях U.S. Steel, Intel, Trilogy Metals і MP Materials, що займається видобутком рідкоземельних металів.

Президент Трамп також доручив обмежити доходи Nvidia і AMD від угод із Китаєм і створити стратегічний запас мінералів спільно з фінансовими структурами, включно з JPMorgan Chase.

Бессент уточнив, що уряд виділив сім пріоритетних галузей, де має намір посилити контроль, включно з оборонним сектором. Він зазначив, що американські військові компанії повинні більше інвестувати в інновації, а не у викуп акцій.

"Наші оборонні компанії жахливо відстають у плані поставок", - сказав він, наголосивши на необхідності використовувати механізми "мінімальних цін" і "форвардних закупівель" для стабілізації ланцюжків виробництва.

Ескалація з Китаєм

Загострення економічних відносин пов'язане з рішенням Пекіна запровадити систему ліцензування експорту товарів, що містять рідкісноземельні матеріали та технології. Ці обмеження, що набувають чинності пізніше цього року, фактично блокують постачання сировини для західних компаній.

У відповідь Трамп пригрозив з 1 листопада запровадити 100-відсоткові мита на китайські товари та скасувати заплановану зустріч із Сі Цзіньпіном. Пізніше, після реакції ринку, він допустив можливість переговорів.

"Коли ми отримуємо такі оголошення, як цього тижня від Китаю щодо рідкісних мінералів, ми повинні бути самодостатніми або спиратися на союзників", - зазначив Бессент.

Американський торговий представник Джеймісон Грір назвав китайські правила "засобом економічного тиску" і звинуватив Пекін у порушенні торгового перемир'я.

США також ввели збори з китайських суден, на що Китай відповів дзеркальними санкціями. Попри напруженість, сторони можуть зустрітися в Південній Кореї вже цього місяця.