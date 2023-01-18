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США готують великий пакет допомоги Україні, але танків в ньому не буде, - CNN

Фото: США готують великий пакет допомоги Україні, але танків в ньому не буде (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Найближчими днями уряд США має оголосити про один зі своїх найбільших пакетів військової допомоги для України, проте очікується, що танків в ньому не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Поки що США не збираються відправляти танки до України, хоча Британія та інші ключові союзники готуються їх відправити, адже саме танки можуть мати вирішальне значення у війні для України.

За даними видання, наразі жоден офіційний представник США не повідомив, що адміністрація, швидше за все, передумає та надішле американські танки.

У Пентагоні пояснили, що питання відправки танків Україні не стосується загрози ескалації конфлікту з Росією чи потрапляння важкої американської зброї до рук росіян. За їх словами, вони стурбовані тим, наскільки важко експлуатувати та обслуговувати танк Abrams і чи підійде 70-тонний танк українським силам.

Нагадаємо, Білий дім може оголосити про додаткову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня.

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