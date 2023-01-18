США готовят большой пакет помощи Украине, но танков в нем не будет, - CNN

В ближайшие дни правительство США должно объявить об одном из своих крупнейших пакетов военной помощи для Украины, однако ожидается, что танков в нем не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Пока что США не собираются отправлять танки в Украину, хотя Британия и другие ключевые союзники готовятся их отправить, ведь именно танки могут иметь решающее значение в войне для Украины.

По данным издания, ни один официальный представитель США не сообщил, что администрация, скорее всего, передумает и пришлет американские танки.

В Пентагоне объяснили, что вопрос отправки танков Украине не касается угрозы эскалации конфликта с Россией или попадания тяжелого американского оружия в руки россиян. По их словам, они обеспокоены тем, насколько трудно эксплуатировать и обслуживать танк Abrams и подойдет ли 70-тонный танк украинским силам.