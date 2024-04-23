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США готовят санкции против китайских банков за помощь России в войне, - WSJ

США, Вторник 23 апреля 2024 08:28
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США готовят санкции против китайских банков за помощь России в войне, - WSJ Фото: Энтони Блинкен и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США разрабатывают санкции, которые отрежут некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне надеются, что это остановит финансовую поддержку Пекином российского военного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Китай прислушался к предупреждениям Запада не отправлять оружие в Россию с самого начала войны, но после прошлогодней поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин китайский экспорт в Россию коммерческих товаров, которые также имеют военное применение, резко возрос.

Поскольку Китай теперь является основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков, официальные лица США говорят, что помощь Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал.

Блинкен посещает Китай на этой неделе, и вопрос заключается в том, может ли эта мощная финансовая угроза повлиять на китайско-российскую торговлю.

На прошлой неделе Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской военной промышленности, заявив, что Пекин внес основной вклад в войну Москвы против Украины, поставляя критически важные компоненты для вооружений, пишет издание.

В последние недели официальные лица США усилили давление на Китай, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, содействующих торговле товарами, имеющими как коммерческое, так и военное применение.

Отметим, Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко выросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным после того, как в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента за похищение украинских детей.

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