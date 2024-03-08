США готують резолюцію Радбезу ООН щодо ядерної зброї в космосі, - ЗМІ

Як повідомляють джерела видання, резолюція буде представлена під час головування Японії в Радбезі цього місяця. Вона, ймовірно, підтвердить зобов'язання країн за Договором про космос 1967 року, який забороняє розміщення ядерної зброї на орбіті.

Зазначається, що проєкт перебуває на початковій стадії та не був широко розповсюджений.

"Радбез вже має намір обговорити питання ядерного роззброєння і нерозповсюдження на засіданні 18 березня", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація президента США Джо Байдена розпочала кампанію зі стримування Росії після появи даних, що Кремль розробляє зброю, здатну знищувати супутники в космосі.

Джерела агентства розповідають, що США повідомили союзникам, що Росія може розгорнути ядерну зброю або імітацію боєголовки в космосі вже цього року.

Водночас агентство зазначає, що будь-яка спроба згадати Росію в резолюції, найімовірніше, провалиться, оскільки російська сторона має право накладати вето на резолюції як постійний член Радбезу.

"Втім м'яко сформульована резолюція про важливіші принципи, що стоять на кону, може отримати підтримку Росії, а також інших країн, до яких США звертаються за допомогою, в тому числі Китаю та Індії", - зауважують джерела видання.

Обидві країни, на їх думку, мають більший вплив на Росію.