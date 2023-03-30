РФ покладається на Іран у плані військової підтримки вторгнення в Україну, - ISW

Росія дуже покладається на Іран у плані військової та технологічної підтримки вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Цей висновок експертів ISW підтверджує і зустріч глав МЗС РФ та Ірану Сергія Лаврова та Хосейна Амір Абдоллахяна, яка відбулася 29 березня у Москві. Повідомляється, що дипломати обговорили стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю.

Міністри також, ймовірно, обговорили подальші закупівлі Росією іранських систем озброєння для використання в Україні та остаточну угоду про постачання Росією Ірану штурмовиків Су-35. Раніше іранська компанія Pouya Air Transport відновила регулярні рейси між Тегераном та Москвою, ймовірно, для підтримки постачання зброї.

Раніше аналітики ISW зазначали, що частина іранського персоналу, ймовірно, знаходиться на окупованій частині України, безпосередньо підтримуючи атаки російських на українську інфраструктуру. Іран у такий спосіб намагається зміцнити двосторонні відносини з Росією, у яких вони є більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить постачання зброї Росії для досягнення цієї мети.

Ключові висновки ISW: