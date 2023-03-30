РФ покладається на Іран у плані військової підтримки вторгнення в Україну, - ISW
Росія дуже покладається на Іран у плані військової та технологічної підтримки вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Цей висновок експертів ISW підтверджує і зустріч глав МЗС РФ та Ірану Сергія Лаврова та Хосейна Амір Абдоллахяна, яка відбулася 29 березня у Москві. Повідомляється, що дипломати обговорили стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю.
Міністри також, ймовірно, обговорили подальші закупівлі Росією іранських систем озброєння для використання в Україні та остаточну угоду про постачання Росією Ірану штурмовиків Су-35. Раніше іранська компанія Pouya Air Transport відновила регулярні рейси між Тегераном та Москвою, ймовірно, для підтримки постачання зброї.
Раніше аналітики ISW зазначали, що частина іранського персоналу, ймовірно, знаходиться на окупованій частині України, безпосередньо підтримуючи атаки російських на українську інфраструктуру. Іран у такий спосіб намагається зміцнити двосторонні відносини з Росією, у яких вони є більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить постачання зброї Росії для досягнення цієї мети.
Ключові висновки ISW:
- Глави МЗС Ірану та РФ зустрілися в Москві, щоб обговорити стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю.
- Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин скористався нещодавньою історією про винесення вироку батькові з Тульської області за антивоєнний малюнок його 12-річної доньки, щоб покращити свій особистий імідж.
- Демонстративна реакція голови Чечні Рамзана Кадирова на напад на поліцейську дільницю свідчить про те, що вона може бути стурбована стабільністю свого авторитарного правління.
- Російська влада заарештувала начальника військово-морського відомства Росгвардії полковника Сергія Волкова за звинуваченням у корупції.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські сили можуть планувати контрнаступ у квітні чи травні залежно від погодних умов.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ - Святове - Кремінна.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та в Авдіївці.
- Війська РФ продовжують здійснювати заходи щодо інтеграції тимчасово окупованих територій до російської адміністративно-правової системи.
Раніше в Пентагоні заявили, що Росія, Китай та Іран протягом багатьох років створюватимуть проблеми для світової безпеки.
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