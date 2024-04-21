Став навколішки та помоливсь. NYT дізналося, як спікер Джонсон змінив позицію щодо України

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який довгий час відмовлявся виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, змінив свою думку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Джонсон тривалий час обдумував те, як краще провести проєкт через Палату і не втратити при цьому посаду. Серед іншого, він зустрічався в Овальному кабінеті з високопосадовцями національної безпеки, щоб обговорити секретні дані розвідки.

Спікер неодноразово зустрічався з різними групами республіканців та розглядав ставлення їхніх виборців до фінансування України.

"І, нарешті, коли його план співпраці з демократами, щоб розчистити шлях для допомоги Україні, наштовхнувся на вилив отрути з боку ультраконсерваторів, які вже погрожували скинути його, містер Джонсон, євангельський християнин, став навколішки і помолився про керівництво", - пише видання.

Джонсон значною мірою виступав проти спроб фінансувати військові дії Києва. І від початку заявляв, що ніколи не дозволить винести це питання на голосування, доки вимоги його партії щодо кордону не будуть виконані.

Але до того моменту, коли він чітко дав зрозуміти, що планує об’єднатися з демократами для досягнення пакету допомоги всупереч запереченням багатьох членів його партії, Джонсон говорив зовсім інакше.

"Історія судить нас за те, що ми робимо... Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим", - сказав спікер.

Джонсон пояснив свою зміну частково брифінгами розвідки, які він отримав, що є разючим твердженням лідера партії, яка прийняла глибоку недовіру колишнього президента США Дональда Трампа до розвідувального співтовариства.