США готують новий пакет допомоги Україні. Reuters розповіло, що отримають ЗСУ

"Адміністрація Байдена планує в п'ятницю оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, включно з ракетами і боєприпасами для боротьби з дронами", - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що в пакет допомоги не входитимуть додаткові ракети ATACMS.

До пакета допомоги увійдуть боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських дронів на суму близько 300 мільйонів доларів.

Кошти на ці боєприпаси надходять із програми Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не із запасів зброї у США.

Що ще передадуть Україні

Інша частина обіцяних озброєнь на суму 125 мільйонів доларів включає:

додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітних ракетних систем (NASAMS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105 і 155-міліметрову артилерію;

протитанкові системи TOW;

протипіхотні міни "Клеймор";

стрілецька зброя;

дюжина вантажівок.

Скільки грошей у США залишається для допомоги Україні

Reuters пише, що адміністрація Байдена, як і раніше, має у своєму розпорядженні близько 5 мільярдів доларів, наданих Конгресом президентськими повноваженнями зі скорочення озброєнь, після того, як у червні Пентагон виявив, що він переоцінив вартість постачань зброї в Україну через помилку в бухгалтерському обліку на 6,2 мільярда доларів.

За словами чиновників, пакет все ще перебуває на стадії доопрацювання і може змінитися.

Допомога від США

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Потім новий спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Сьогодні повідомлялось, що Джонсон внесе на розгляд Конгресу пакет, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.