США готують масштабну операцію, щоб забрати ядерний уран з Ірану

Тепер у Штатах розглядають наземну операцію як альтернативу повітряним ударам. За даними видання, для її проведення можуть знадобитися тисячі військовослужбовців.

Їхнє завдання складатиметься з кількох етапів:

убезпечити територію навколо об'єктів;

знешкодити можливі пастки та вибухові пристрої;

розчистити входи, пошкоджені попередніми ударами;

організувати оборонний периметр і шляхи евакуації.

Лише після цього в дію вступить менша група - бійці спецпризначення, які безпосередньо займуться вилученням ядерного матеріалу.

До операції можуть залучити бійців підрозділу "морських котиків", армійських рейнджерів, а також фахівців 21-ї артилерійської роти армії США.

Саме ця рота, за даними джерела, відповідатиме за поводження зі збагаченим ураном і його транспортування з об'єктів у Фордо та Ісфахані.

"Я не хочу цього казати, але вважаю, що найімовірніший спосіб позбутися наявного в Ірану ядерного матеріалу - це військова операція, тому що переговори нікуди швидко не рухаються", - заявив заступник директора Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джозеф Роджерс.

Чому Ісфахан вважають найскладнішою ціллю

Окремо експерти звертають увагу на об'єкт в Ісфахані. За наявною інформацією, Іран заздалегідь укріпив цей об'єкт і заклав міни та вибухівку в тунелях саме на випадок можливого рейду американських чи ізраїльських сил.

Це суттєво ускладнює операцію: інженерним бригадам доведеться не просто розчищати завали, а розміновувати територію під вогнем.

Ще одна можлива ціль - гора Пікакс

Крім Фордо та Ісфахана, у переліку можливих цілей називають підземний комплекс під горою поблизу Натанзу, відомий як Пікакс-Маунтін. За наявними даними, саме туди Іран міг перевезти сотні центрифуг після попередніх ударів.

Скільки урану накопичив Іран

Масштаб проблеми пояснює, чому питання стоїть настільки гостро. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії за 2025 рік, Іран мав у своєму розпорядженні понад 9 тонн збагаченого урану.

Частина цього запасу зберігається на об'єкті поблизу Ісфахана, у тунелях, розташованих глибоко під землею.

Наскільки реальний такий сценарій

Не всі експерти впевнені, що операцію взагалі можливо провести без величезних втрат. Річард Голдберг, який за першої каденції Дональда Трампа очолював у Раді нацбезпеки США напрямок протидії іранській ядерній зброї, поставив під сумнів саму можливість безпечного завершення місії.

"То як довго можна це витримувати й водночас мати змогу вивести всі свої сили?" - запитав Голдберг.

Офіційно Вашингтон поки не підтвердив, що операція вже узгоджена чи запланована на конкретну дату. Втім, масштаб підготовки — від залучення спецпідрозділів до інженерних розрахунків і виявлення нових потенційних цілей — свідчить, що у Вашингтоні ставляться до цього сценарію серйозно.