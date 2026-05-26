Європа такого не чекала. США готують радикальне скорочення участі в НАТО, - Spiegel

За інформацією видання, наприкінці минулого тижня представник міністра оборони США Піта Гегсета провів у штаб-квартирі НАТО закритий брифінг для високопосадовців Альянсу.

Під час зустрічі американська сторона повідомила про намір різко скоротити частину своїх військових ресурсів у межах "моделі сил НАТО", створеної після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Йдеться про винищувачі, стратегічні бомбардувальники, військові кораблі, підводні човни, безпілотники та літаки-заправники.

За даними Spiegel, США планують скоротити внесок винищувачів приблизно на третину, а також значно зменшити кількість стратегічних бомбардувальників у системі Альянсу. Крім того, Вашингтон більше не хоче надавати НАТО підводні човни, а участь у забезпеченні есмінцями та безпілотниками також планують урізати.

Європа не готова швидко замінити США

У Брюсселі такі плани стали неприємною несподіванкою. Європейські дипломати очікували, що йтиметься лише про поступові коригування американської участі, однак масштаби озвучених змін виявилися значно серйознішими.

Особливе занепокоєння викликає те, що частину американських можливостей Європа наразі не здатна швидко компенсувати.

Компенсацію щодо винищувачів можна було б забезпечити, наприклад, за рахунок поточних поставок літаків типу F-35 європейським партнерам по Альянсу. Бундесвер має отримати перші літаки в США наступного року. Польща щойно отримала перші три F-35.

Натомість європейські країни не мають стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Також буде складно швидко замінити американські авіаносці, які досі входили до "моделі сил НАТО" на випадок великої кризи.

Вашингтон перекладає оборону Європи на союзників

Водночас США дали зрозуміти союзникам, що не відмовляються від ядерного стримування в Європі. Але конвенційну оборону континенту Вашингтон хоче дедалі більше перекладати саме на європейські держави.

За даними видання, американська сторона прямо закликала союзників якнайшвидше закривати майбутні прогалини власними силами.

Деякі учасники закритої зустрічі сприйняли ці сигнали як непряму погрозу.

Натомість у США пояснюють свої дії зміною глобальної безпекової ситуації. Вашингтон вважає, що Європа вже достатньо посилила оборонні витрати та здатна взяти на себе більше відповідальності.

У НАТО заговорили про "поворотний момент"

Spiegel пише, що в адміністрації Трампа вже кілька місяців просувають концепцію так званого "НАТО 3.0". Її суть полягає у тому, що європейські союзники повинні максимально швидко перебрати на себе майже всю конвенційну оборону континенту.

У НАТО ці зміни вже називають потенційним "поворотним моментом" для Альянсу.

За даними видання, до початку червня європейські країни мають підготувати конкретні пропозиції, хто і яким чином зможе компенсувати скорочення американської участі.

Вашингтон розраховує представити нову систему розподілу навантаження вже на саміті НАТО в Анкарі в липні.