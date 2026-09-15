США готують фінальне голосування щодо нових санкцій проти Росії

Регламентний комітет нижньої палати 14 вересня схвалив процедуру розгляду документа сімома голосами проти трьох.

Що буде далі

Процедурні дебати мають розпочатися 15 вересня. Голосування за правилами розгляду очікується орієнтовно о 20.30 за київським часом. Якщо їх затвердять, остаточне голосування щодо законопроекту може відбутися вже 16 вересня.

Що передбачає закон

Документ передбачає можливість запровадження президентом США мит до 100% для найбільших покупців російської нафти та газу, зокрема Китаю та Індії.

Крім того, законопроект передбачає санкції проти російських олігархів, чиновників, військових та членів їхніх сімей, фінансових установ, енергетичних проектів, а також судів, пов'язаних із тіньовим флотом.

Що вирішив Сенат

Сенат США підтримав законопроект. У серпні документ отримав 86 голосів "за" при 11 голосах "проти". Якщо Палата представників також схвалить ініціативу, її матимуть можливість направити на підпис президенту США Дональду Трампу.