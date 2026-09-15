США готовят финальное голосование по новым санкциям против России

Регламентный комитет нижней палаты 14 сентября одобрил процедуру рассмотрения документа семью голосами против трех.

Что будет дальше

Процедурные дебаты должны начаться 15 сентября. Голосование по правилам рассмотрения ожидается ориентировочно в 20:30 по киевскому времени. Если их утвердят, окончательное голосование по законопроекту может состояться уже 16 сентября.

Что предусматривает закон

Документ предусматривает возможность введения президентом США пошлин до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа, в частности Китая и Индии.

Кроме того, законопроект предполагает санкции против российских олигархов, чиновников, военных и членов их семей, финансовых учреждений, энергетических проектов, а также судов, связанных с теневым флотом.

Что решил Сенат

Сенат США уже поддержал законопроект. В августе документ получил 86 голосов «за» при 11 голосах "против". Если Палата представителей также одобрит инициативу, ее смогут направить на подпись президенту США Дональду Трампу.