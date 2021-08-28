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США готовятся к обрушению урагана Ида после удара по Кубе

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Суббота 28 августа 2021 09:47
США готовятся к обрушению урагана Ида после удара по Кубе Фото: Ураган Ида готовится обрушиться на США (NOAA)
Автор: Александр Белоус

Ураган Ида обрушился на Кубу в пятницу, 28 августа и приблизился к выходу на сушу в США вдоль побережья штата Луизиана. Начата эвакуация подверженных наводнениям районов Нового Орлеана и нефтяных вышек в Мексиканском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

К концу пятницы скорость ветра достигла 130 км/ч. Национальная метеорологическая служба США ожидала, что шторм значительно усилится перед тем, как сойти на берег в виде сильного урагана на юго-востоке Луизианы в воскресенье днем или вечером.

США готовятся к обрушению урагана Ида после удара по Кубе

Синоптики заявили, что Ида, вероятно, обрушится на сушу в США как сильный шторм категории 4 по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Ожидаются устойчивые ветры со скоростью около 225 км в час, сильные ливни и приливные волны, которые, как ожидается, погрузят большую часть береговой линии Луизианы под воду на несколько метров.

По данным Национального центра ураганов, затопление от штормового нагона Иды - высокого прибоя, вызванного ветрами урагана - вероятно, достигнет от 3 до 5 метров вокруг устья реки Миссисипи, с более низкими уровнями, простирающимися на восток вдоль прилегающих береговых линий Миссисипи и Алабамы.

Также ожидаются разрозненные торнадо, широкомасштабные отключения электроэнергии и внутренние наводнения из-за проливных дождей по всему региону.

США готовятся к обрушению урагана Ида после удара по Кубе

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил, что штат уже переживает кризис общественного здравоохранения, вызванный четвертой волной пандемии COVID-19, и призвал жителей немедленно подготовиться к урагану.

Официальные лица Нового Орлеана приказали жителям эвакуироваться за пределами городской системы дамб и разместили объявления о добровольной эвакуации для остальной части населения.

Американские энергетические компании, стремящиеся завершить эвакуацию морских платформ в Мексиканском заливе перед ураганом, сократили добычу нефти почти на 60%, а добычу газа почти вдвое.

Карибский бассейн уже пострадал от урагана

Вскоре после повышения статуса от тропического шторма до статуса урагана Ида обрушилась на небольшой кубинский остров недалеко от юго-западной оконечности, повалив деревья и сорвав крыши с жилищ.

Улицы столицы Гаваны опустели, поскольку жители закрыли ставнями окна перед приходом Иды, который, как предупреждали правительственные синоптики, может вызвать штормовые нагоны на западное побережье Кубы.

Ямайку затопили проливные дожди, а после урагана произошли оползни. Многие дороги были непроходимыми, что вынудило некоторых жителей покинуть свои дома.

Напомним, цены на нефть выросли в пятницу, 27 августа, из-за опасений по поводу перебоев в поставках.

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