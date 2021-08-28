США готуються до урагану Іда після удару по Кубі

Ураган Іда обрушився на Кубу в п'ятницю, 28 серпня і наблизився до виходу на сушу в США уздовж узбережжя штату Луїзіана. Розпочато евакуацію схильних до повеней районів Нового Орлеана і нафтових веж в Мексиканській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

До кінця п'ятниці швидкість вітру досягла 130 км/год.Національна метеорологічна служба США очікувала, що шторм значно посилиться перед тим, як зійти на берег у вигляді сильного урагану на південному сході Луїзіани в неділю вдень або ввечері.

Синоптики заявили, що Іда, ймовірно, обрушиться на сушу в США як сильний шторм категорії 4 за п'ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона. Очікуються стійкі вітри зі швидкістю близько 225 км на годину, сильні зливи і приливні хвилі, які, як очікується, занурять більшу частину берегової лінії Луїзіани під воду на кілька метрів.

За даними Національного центру ураганів, затоплення від штормового нагону Іди - високого прибою, викликаного вітрами урагану - ймовірно, досягне від 3 до 5 метрів навколо гирла річки Міссісіпі, з більш низькими рівнями, що простягаються на схід уздовж прилеглих берегових ліній Міссісіпі і Алабами.

Також очікуються розрізнені торнадо, широкомасштабні відключення електроенергії та внутрішні повені через проливні дощі по всьому регіону.

Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс заявив, що штат вже переживає кризу громадської охорони здоров'я, викликану четвертою хвилею пандемії COVID-19, і закликав жителів негайно підготуватися до урагану.

Офіційні особи Нового Орлеана наказали жителям евакуюватися за межами міської системи дамб і розмістили оголошення про добровільну евакуацію для решти населення.

Американські енергетичні компанії, які прагнуть завершити евакуацію морських платформ в Мексиканській затоці перед ураганом, скоротили видобуток нафти майже на 60%, а видобуток газу майже вдвічі.

Карибський басейн вже постраждав від урагану

Незабаром після підвищення статусу від тропічного шторму до статусу урагану Іда обрушилася на невеликий кубинський острів недалеко від південно-західного краю, поваливши дерева і зірвавши дахи з жител.

Вулиці столиці Гавани спорожніли, оскільки жителі закрили віконницями вікна перед приходом Іди, який, як попереджали урядові синоптики, може викликати штормові нагони на західне узбережжя Куби.

Ямайку затопили проливні дощі, а після урагану сталися зсуви. Багато доріг були непрохідними, що змусило деяких жителів покинути свої будинки.