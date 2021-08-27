Нефть подорожала из-за приближения урагана к центру добычи в Мексиканском заливе

Цены на нефть выросли в пятницу, 27 августа, из-за опасений по поводу перебоев в поставках. Энергетические компании начали прекращать добычу в Мексиканском заливе в связи с прогнозом урагана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

"Трейдеры повышают цены на нефть в ожидании перебоев в добыче в Мексиканском заливе и на растущих ожиданиях, что ОПЕК+ может сопротивляться увеличению добычи, учитывая, что недавний вариант Delta повлиял на спрос на нефть", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Нефть марки Brent выросла на 1,67%, до 72,26 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Нефть WTI подорожала 1,81%, до 68,64 долларов за баррель.

За неделю цена на нефть марки Brent вырастет почти на 11%, что является самым большим недельным скачком с июня 2020 года. WTI стремится к недельному приросту почти на 10%, что станет ее самым сильным ростом с августа 2020 года.

В четверг компании начали переводить рабочих с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, а BHP и BP заявили, что начали прекращать добычу на шельфовых платформах, поскольку на выходных прогнозировалось, что надвигающийся шторм в Карибском море обрушится на залив.

На морские скважины в Мексиканском заливе приходится 17% добычи сырой нефти в США и 5% добычи природного газа. Более 45% всех нефтеперерабатывающих мощностей США расположено на побережье Мексиканского залива.

"У рынка могут быть более серьезные опасения в связи с ураганом в Карибском бассейне. Ожидается, что он станет мощным ураганом и потенциально нанесет ущерб Мексиканскому заливу и Техасу в начале следующей недели", - говорится в сообщении ANZ Research.

На цены на нефть и другие рискованные активы в четверг также оказали давление комментарии чиновников Федеральной резервной системы США о том, что центральный банк должен продолжить сокращение стимулов. Эта неопределенность, вероятно, сохранится до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла позже в пятницу, сказала Вандана Хари, энергетический аналитик Vanda Insights.

Аналитики ожидают, что движение доллара станет важным фактором в пятницу, поскольку рынки ожидают, что Пауэлл может дать некоторые рекомендации относительно планов по сокращению покупок облигаций в четвертом квартале.

"Если мы увидим более раннее снижение цен, мы ожидаем, что доллар США поднимется, и это окажет давление на нефть и другие сырьевые товары", - сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.