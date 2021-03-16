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В США готовятся к наибольшему за 28 лет повышению налогов

Автор: Андрей Козловский

Президент США Джо Байден намерен впервые с 1993 года значительно повысить федеральные налоги. Такая мера должна помочь оплатить долгосрочную экономическую программу поддержки в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg,

Как сообщается, Белый дом предложит повышение налогов в ближайшее время. Инициатива будет более масштабной по сравнению с пакетом экономической помощи в размере 1,9 млрд долларов.

Среди обсуждаемых предложений увеличение налога с корпораций с 21% до 28%, повышение подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов, а также отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью.

Кроме того, обсуждается более высокая ставка налога на прирост капитала для имеющих не меньше 1 млн долларов дохода в год. По прогнозам, налоговый план Байдена может привлечь 2,1 трлн долларов.

Напомним, ранее Джо Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом в 1,9 трлн долларов.

Также РБК-Украина писало, что до этого Палата представителей Конгресса США поддержала пакет стимулирующих экономику мер.

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